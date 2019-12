Jubileu do Colégio Estadual Tomé de Souza é comemorado em Novo Itacolomi

O Colégio Estadual Tomé de Souza, de Novo Itacolomi, completou no último dia 23 de novembro, 50 anos de criação e instalação. O jubileu de ouro foi comemorado com extensa programação no município. Além de celebração festiva com santa missa realizada no colégio, a data foi amplamente lembrada pela Câmara de Vereadores.

Em sessão solene, foram conferidos títulos de cidadania do município a ex-diretores, incluindo à fundadora e primeira diretora da instituição de ensino, a professora Tomiko Kiyoku Falleiros. Presente na solenidade, ela destacou a importância do colégio na formação dos cidadãos de Novo Itacolomi. Os vereadores também concederam título de Cidadão Benemérito a outros colaboradores pelos bons serviços prestados àquela Instituição de ensino.

Durante a solenidade, também foram apresentados o hino e a bandeira do colégio com destaque para as informações que foram levantadas pela professora Catarina Fonseca do Couto, que resgatou a história da instituição em um livro.

A comemoração foi encerrada no Centro de Eventos, onde foi realizado um jantar dançante para aproximadamente 600 pessoas. O prefeito Moacir Andreolla destacou a organização da festa e agradeceu a todos que contribuíram para o bom êxito do evento.



No dia quatro de novembro, o diretor da escola e com a professora Catarina.