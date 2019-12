Prefeitura de Ivaiporã decora espaços públicos com iluminação natalina

Esta semana, os espaços públicos de Ivaiporã são iluminados pela Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócios, que instala 9 mil metros de mangueiras de led.

A iluminação é realizada na área comercial, que compreende entre a Prefeitura, Praça França, passando pela Rádio Uba, Lojas Colombo, Praça Manoel Teodoro da Rocha, Praça Japão, Banco Itaú, Praça Henrique Portelinha, Praça Mário Bonfim, Praça Manuel Marques Pereira, Estação Rodoviária e Parque Ambiental Jardim Botânico.

A chegada do Papai Noel acontecerá na quinta-feira, dia 12 de dezembro, às 19h30, na Praça Manoel Teodoro da Rocha, onde se apresentará o Espaço Sou Arte com o espetáculo: “Um Natal de Virtudes”. A organização é do Departamento Municipal de Cultura



O prefeito Miguel Amaral informou que este ano haverá várias ações natalinas com o objetivo de encantar as crianças, jovens e adultos, bem como dar as boas-vindas a quem visita o município. Além disso, a Prefeitura de Ivaiporã convida os ciclistas para acompanhar o Papai Noel, na terça-feira, dia 17 de dezembro, às 18h30. A concentração será na Praça França.