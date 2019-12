Polo Universitário de São João do Ivaí abre inscrições para cursos técnicos gratuitos

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), de São João do Ivaí, oferece novas vagas para os cursos técnicos em Segurança do Trabalho e Agente Comunitário de Saúde. Além disso, a instituição lança novos cursos a distância: Técnico em Administração e Técnico em Vendas. As inscrições estão abertas até o dia 11 de dezembro.

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Federal do Paraná (IFPR): www.ead.ifpr.edu.br. Não há taxa de inscrição e os cursos são totalmente gratuitos. “Caso as pessoas tenham alguma dificuldade ou dúvida na hora da inscrição, nos procure no polo no período noturno”, disse a coordenadora do polo UAB, Cristina Quintanilha. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira, das 19h00 às 21h00.

A seleção dos alunos será realizada em uma única etapa, que consiste na avaliação do desempenho escolar dos estudantes durante o Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática. A secretária de Educação, Daiene Bueno, destaca que os cursos podem ser acessados por alunos de toda a região.

“O polo está localizado na Escola Municipal Tancredo Neves, em São João do Ivaí, mas os cursos são oferecidos para toda a região. É ensino a distância de qualidade, uma grande conquista da nossa administração municipal. Vamos continuar trabalhando para que novas parcerias sejam feitas, a fim de oferecer novos cursos e oportunidades”, afirma a secretária.