Centro de Eventos de Ivaiporã entra em fase de acabamento

O Centro Municipal de Eventos que está sendo construído em Ivaiporã na Av. Brasil, ao lado da Sanepar e em frente ao Centro Municipal de Saúde, está em fase de conclusão.

Nesta semana o prefeito Miguel Roberto do Amaral visitou a obra, e lembrou que a construção do Centro de Eventos se arrasta há mais 15 anos. Os recursos para a conclusão da obra são do Governo Federal no valor de R$ 489 mil, através de emenda parlamentar.

Com área de 1.3 mil metros², o novo espaço cultural terá mezanino, palco, camarim, sala de administração e banheiros. Miguel Amaral acredita que as obras do Centro de Eventos sejam concluídas no início do ano de 2020.

“Na verdade o Centro de Eventos faltava muita coisa ainda para fazer, e nós conseguimos uma emenda federal. Inclusive, queria agradecer o deputado federal Sérgio Souza que foi o autor da emenda e agora estamos em fase de conclusão. Acreditamos que entre fevereiro e março esteja concluído e a ideia é inaugurar até o final de março”, explicou Miguel Amaral.

Para o prefeito o Centro de Eventos terá papel fundamental para a cultura da cidade e irá alavancar o turismo de negócio no município. “Será um espaço para apresentações artísticas, mas também está sendo programado para receber eventos de negócio. É um espaço público que entendo que faz bastante falta para o município”, concluiu Miguel Amaral.