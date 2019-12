Padre Paulo vai receber título de cidadão honorário de Borrazópolis

oi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de Borrazópolis, projeto do vereador Marcelo Rodrigues que concede o Título de Cidadão Honorário ao padre Paulo César Alves Rodrigues, atualmente pároco da Paróquia Imaculada Conceição e presidente fundador da Comunidade Católica Jesus Misericordioso de Borrazópolis.

Em sua justificativa, o vereador destacou o trabalho realizado pelo sacerdote em prol da comunidade de Borrazópolis e da região, resgatando as famílias para caminhada na fé, promovendo o desenvolvimento humano e transformando a vida das pessoas.

Padre Paulo assumiu a Paróquia de Borrazópolis em 21 de setembro de 2014, fortalecendo os movimentos e pastorais e dando início a uma grande reforma espiritual da Igreja. Antes de vir para Borrazópolis, quando atuava nas paróquias de Flórida, Ângulo e Lobato, Padre Paulo foi motivado a fazer o Retiro Acampamento na cidade de Nova Esperança. Com sua transferência para Borrazópolis, trouxe consigo na bagagem essa experiência como uma maneira de ajudar na evangelização e também o sonho de implantar o acampamento na comunidade em que ele estivesse inserido.

Sendo assim, começou a encaminhar algumas pessoas de Borrazópolis, entre elas jovens, adolescentes e adultos para participarem dos Retiros Acampamentos na cidade de Paranavaí. Em dezembro de 2014, após conseguir um local apropriado para que acontecesse os acampamentos em nossa cidade, padre Paulo, os campistas de Borrazópolis, juntamente com a Comunidade Católica Emanuel de Paranavaí, realizam o 1º Acampamento Sênior de Borrazópolis, onde a partir dali surge a CCJM - Comunidade Católica Jesus Misericordioso, que começa a caminhar com suas próprias pernas.

De lá pra cá já foram realizados diversos acampamentos e retiros, contemplando todas as idades. A CCJM promove ainda eventos como o Yeshua e o Profetiza. “Padre Paulo com esse Título passa a ser adotado oficialmente como filho de Borrazópolis pelos seus serviços prestados a essa cidade. Vale destacar também o trabalho desenvolvido juntamente com o padre Sebastião na Paróquia Imaculada Conceição que, com o apoio dos fiéis, estão reformando a Igreja Matriz”, comenta o vereador, que acrescenta que a entrega do título ainda será marcada.