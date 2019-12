Tremor de terra é registrado em São Sebastião da Amoreira

Um tremor de terra com magnitude de 2,9 na Escala Richter foi registrado na tarde desta terça-feira (3), em São Sebastião da Amoreira, no norte pioneiro do Paraná.

Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o cismo foi registrado às 12h08, horário local.

A cidade de São Sebastião da Amoreira fica a 64 km de Londrina e tem uma população de 8,8 mil habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tremores da magnitude registrada na cidade não causam danos e, muitas vezes, passam despercebidos pelos moradores.

