Após pedir comida em residência, homem furta celular

A Polícia Militar (PM) atendeu no início da noite de ontem (3), por volta das 19 horas, uma ocorrência de furto de celular em São João do Ivaí, na Rua José Gonçalves de Melo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, chegou até o portão da residência da vítima, um indivíduo moreno, alto e magro, trajando bermuda clara e boné vermelho conhecido pela região, afirmou estar com fome e pediu comida.

Após o pedido a mulher disse que ele aguardasse no portão, e entrou na sua casa para esquentar a comida. Alguns minutos depois ouviu um barulho no portão e ao averiguar, viu o homem já no final da rua virando a esquerda. Ao retornar para casa notou que seu aparelho celular havia sido furtado.



Com posse das características do suspeito a PM iniciou patrulhamento a fim de encontrá-lo, porém, não logrou êxito.