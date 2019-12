Mulher sofre diversas fraturas após ser agredida pelo marido, em Jandaia do Sul

Uma mulher sofreu várias fraturas após ser agredida pelo marido, na tarde de terça-feira (3), em Jandaia do Sul. O caso de violência doméstica chegou até a Polícia Militar (PM) por meio de um funcionário do Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde a vítima procurou atendimento médico.

De acordo com a PM, as agressões ocorreram na casa do casal na Rua João Ruiz Gallian, e resultaram em diversas lesões, sendo necessária a transferência da paciente ao Hospital da Providência de Apucarana.

Uma equipe de policiais foi até a casa da vítima procurar o autor da violência doméstica, contudo ele não não havia sido localizado até a publicação desta reportagem.