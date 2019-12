Polícia Militar de São João do Ivaí recupera moto de Apucarana com alerta furto/roubo

A Polícia Militar de São João do Ivaí recuperou e prendeu duas pessoas ontem (3), após recuperar uma motocicleta com alerta de furto/roubo no sistema do Detran.

Os policiais se deslocavam para Godoy Moreira quando na rua do campo municipal de futebol se depararam com o condutor da moto, que ao avistar a viatura empreendeu fuga. Sendo acompanhado por diversas ruas e logo após logrado êxito quanto a sua abordagem.

Como o veículo estava sem a placa de identificação. Foi checado via COPOM através da numeração do chassi e constatado que a placa de registro do veículo seria de Apucarana e que o mesmo tem alerta de furto/roubo junto ao sistema.



Foi então dado voz de prisão ao condutor, o qual alegou que a motocicleta era propriedade do pai dele, sendo também localizado e ambos conduzidos para a Delegacia de Polícia.