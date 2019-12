Homem é preso com 1,3 kg de maconha em Ivaiporã

Um homem foi preso e mais de 1 quilo de maconha foi apreendido na noite de terça-feira (3), em uma casa na Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

A ação policial teve início por volta das 20 horas, durante patrulhamento ao passarem em frente da casa que é conhecida pelos policiais como ponto de vendas de drogas avistaram o rapaz em atitude suspeita.

Foi feita a abordagem a pessoa e localizado preso em sua orelha esquerda um cigarro grande de maconha, pesando aproximadamente 1,9 gramas. Diante da situação foi realizado buscas na casa do rapaz e localizado no quarto dele embaixo do guarda-roupa dois tabletes de maconha.

Sendo encontrado ainda espalhado pelo quarto, 10 aparelhos de telefone celular, dois rádios automotivos e um celular que estava carregando em outro cômodo da casa. No total foram localizados aproximadamente (1,322 quilogramas) de maconha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado juntamente com as drogas e objetos apreendidos até a 54° Delegacia Regional de Polícia para as providencias cabíveis