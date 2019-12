Bandido leva até roupa que vítima usava em Ivaiporã

Um jovem foi vítima de roubo em Ivaiporã no Parque Ambiental Jardim Botânico. O ladrão levou as vestimentas da vítima, mas deixou um shorts para ele usar. O caso foi registrado na noite de ontem (3), por volta das 21 horas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o rapaz relatou que estava na rodoviária da cidade e encontrou-se com um jovem branco loiro, e ali conversaram e decidiram caminhar no Parque Ambiental Jardim Botânico.

No local, o indivíduo retirou uma faca e disse para a vítima retirar todos os pertences. O jovem então tirou o tênis, a calça, a blusa, um relógio e uma corrente de pescoço, e o suspeito entregou para a vítima o shorts.

Na sequência o bandido fugiu sentido Vila Monte Castelo, a Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações, mas não localizou o suspeito.