Godoy Moreira realiza mobilização contra a extinção da cidade e por mais segurança

Mais de cem carros desfilaram no final da tarde dessa terça-feira (03), pela Avenida Natanael Verri, em Godoy Moreira, fazendo um grande buzinaço em protesto à falta de policiamento e à PEC 188/2019, que propõe a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. Ao todo, cerca de 1000 pessoas estiveram nas ruas.

Após a carreata, populares se concentraram na Praça São Francisco de Assis, no centro, empunhando cartazes com frases de protesto. A população é totalmente contrária a fusão proposta pelo Governo Federal. “Respeite a nossa história. Não à PEC 188/2019”, foi escrito em um dos cartazes segurado pelos manifestantes.

Outra preocupação da população é quanto a falta de policiamento à noite. O poder público e a Câmara de Vereadores realizaram uma audiência na semana passada para discutir a situação da segurança no município. Durante a noite, devido a deficiência de efetivo na cidade e na área da 6º Companhia Independente da Polícia Militar de Ivaiporã, Godoy Moreira está ficando sem rondas noturnas.

O prefeito José Gonçalves e os vereadores já encaminharam vários pedidos de apoio ao Governo do Estado para que novos oficiais sejam enviados ao destacamento local, porém, a resposta é que o déficit é geral e que será providenciado um novo concurso para a formação de novos oficiais.

Com relação a PEC da extinção, enquanto a população mostra força nas ruas, o prefeito Zezinho está em Brasília, na companhia de outros prefeitos de municípios ameaçados do Vale do Ivaí, para buscar apoio de deputados e senadores do Paraná, para que a medida não seja aprovada em Brasília.





(Informações Canal HP São João do Ivaí)