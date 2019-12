Prefeitura de Ivaiporã realizará reunião para definir calendário de eventos 2020

A Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Cultura, realizará a reunião para definir o calendário de 2020, na quinta-feira, 5 de dezembro, às 09h00, no salão nobre da Prefeitura de Ivaiporã.

O Departamento Municipal de Cultura propõe a participação dos representantes das entidades reunião de calendário para que possa haver um consenso entre as instituições em relação à programação dos eventos no próximo ano.

A Prefeitura de Ivaiporã lembra que a função do Departamento Municipal de Cultura é mediar a conversa e não impor as datas. “Dessa forma, reafirmamos a importância da participação para haver bom senso dos representantes das entidades e que utilizem o Departamento Municipal de Cultura para estabelecer e divulgar os eventos que acontecerão em 2020”, sugeriu a diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Amaral Rafael.