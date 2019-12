Poste cai sobre cabine de caminhão e deixa motorista ferido, em Jandaia do Sul

Um homem ficou ferido após um poste cair sobre a cabine de um caminhão, na tarde desta terça-feira (3), na Rua Marumbi, em Jandaia do Sul.

Até às 16h40, a vítima continuava presa entre as ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros estão no local para socorrer o homem que ainda não foi identificado. De acordo com o Samu o homem é motorista do caminhão.

Inicialmente o Samu havia informado que um guindaste havia atingido a cabine do caminhão, somente no local confirmaram que o motorista havia atingido um poste, que caiu sobre a cabine. O motorista do caminhão teve ferimentos moderados e foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana.