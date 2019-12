Campus da UEM de Ivaiporã realiza audiências públicas nesta terça-feira, às 19 horas

A direção do Campus da UEM de Ivaiporã convida os acadêmicos e a comunidade para participar de audiências públicas, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, às 19h00, quando será debatida a proposta de política institucional de Segurança Alimentar e Nutricional, Agroecologia e Economia Solidária da UEM, bem como o projeto Compra Saúde, que é parte integrante da política institucional e que tem por objetivo levar a instituição de ensino a realizar compra direta – via mercado institucional (Programa de Aquisição de Alimentos) – das famílias produtoras de alimentos orgânicos do Estado do Paraná.

Os temas serão debatidos por Fernanda Errero Porto Saparolli (UEM), Mateus Falleiros (IFPR Ivaiporã) e Paulo Lizarelli (Emater).