Servidores de Sabáudia vão receber auxílio-alimentação de R$ 250

O prefeito de Sabáudia, Edson Hugo Manueira concedeu neste mês, aos servidores públicos municipais, o direito ao auxílio-alimentação no valor de R$ 250. Ao todo, 312 funcionários receberam o benefício já na folha de pagamento de novembro, sendo que o número de beneficiários poderá ser alterado mês a mês, de acordo com as especificações da Lei.

Segundo o prefeito, o auxílio-alimentação é uma grande conquista para os servidores. “Esse era um pedido antigo dos colaboradores municipais, e nós assumimos o compromisso de garantir esse direito. Felizmente conseguimos conceder esse benefício para aqueles e aquelas que tanto se dedicam para manter Sabáudia” afirmou o prefeito.

De acordo com a Lei, o auxílio-alimentação deve ser pago aos servidores ativos, comissionados, contratados no regime CLT e também aos conselheiros tutelares. Porém, conforme prevê a Lei, o benefício não será pago em casos de afastamentos, faltas injustificadas e nem será incorporado ao salário.



A concessão do benefício contou com a ajuda da Câmara de Vereadores, que aprovou com unanimidade o Projeto de Lei.