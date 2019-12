Horário estendido em Ivaiporã para as compras de fim de ano começa a valer a partir de sábado

A convenção dos lojistas e trabalhadores do comércio, definiu o horário natalino para o comércio de Ivaiporã. A extensão do horário de atendimento será até o dia 23 de segunda a sexta-feira com atendimento das 8 até as 22 horas, menos no dia 12 quando está marcada a chegada oficial do Papai Noel na cidade e as lojas ficaram abertas até as 18 horas.

Também ficou definido o atendimentos aos sábados a partir do dia 7, das 8 às 18 horas, incluindo, o último sábado do ano, dia 28. Aos domingos o comércio permanece fechado. Nos demais dias de dezembro o atendimento será das 8 às 18 horas. No dia 2 de janeiro o comércio permanecerá fechado.

Mauro Merigue presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Ivaiporã (Acisi) diz que os lojistas estão otimistas com o Natal deste ano. A expectativa é que as vendas registrem aumento de 6% em relação ao ano anterior.

“Desde a semana passada a movimentação na lojas melhorou muito, já reflexo da entrada da primeira parcela do 13º salário. Vai dar tudo certo, estávamos tendo problemas de falta de chuva para as lavouras, mas já normalizou, e o pessoal está mais contente e confiante”.



Campanha de natal



A Acisi também promove desde o mês passado, a campanha “Natal Bom Pra KAramba”, que vai sortear um Ford KA quatro portas zero KM , e 10 vales-compra no valor de R$ 500,00 cada um.



Para participar os clientes devem fazer as suas compras nas 60 lojas que fazem parte da campanha de natal e estão identificadas com o cartaz da ACISI, o sorteio dos prêmios acontece em 4 janeiro.

Conforme o presidente da ACISI, Mauro Merigue devem ser distribuídos nesta campanha certa de 500 mil cupons. “O Natal é o período mais esperado pelos comerciantes e a campanha é uma oportunidade de elevar as vendas, já que concorrer a um carro é um grande estímulo aos consumidores”.