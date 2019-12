Mutirão contra dengue começa quarta-feira em São Pedro do Ivaí

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, por meio das Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente, fará novo Mutirão da Dengue. A ação será realizada nos dias nesta quarta-feira (4), quinta-feira (5) e sexta-feira (6). No Distrito Marisa, o Mutirão será nos dias 09 e 10 de dezembro.

Servidores públicos de vários departamentos estarão engajados com objetivo de ajudar São Pedro do Ivaí a eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, Zika Vírus e Chikungunya, limpando terrenos baldios e recolhendo objetos nas casas que possam acumular água parada.

As equipes irão recolher os materiais e objetos que possam acumular água parada e deixar em locais indicados, pois a partir do dia 10 de dezembro, as equipes de limpeza e de coleta seletiva irão passar recolhendo estes materiais.

“Nossa intenção é reduzir os índices de notificações. Peço novamente a colaboração de todos que ajudem as equipes da Saúde e Meio Ambiente limpando os quintais, calhas e piscinas, além de separar objetos que acumulem água, como garrafas, pneus velhos, vasos de plantas, entre outros”, reforçou o prefeito José Isalberti. “Sua colaboração é fundamental para deixar a cidade mais limpa. É uma questão de cidadania e saúde pública”, completou ele. Mais informações pelos telefones: (43) 3451-1399 / 3451-1346.

SINTOMAS DA DENGUE – Entre os sintomas estão febre alta (acima de 39°C), dores nas articulações e músculos, manchas vermelhas na pele, dores de cabeça, náuseas e vômitos, cansaço e falta de apetite. A Secretaria Municipal de Saúde pede que em caso de suspeita de dengue, procure uma Unidade Básica de Saúde mais próxima para avaliação.