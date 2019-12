Sabáudia licita reforma de praça

Na manhã de ontem, o prefeito de Sabáudia, Edson Hugo Manueira assinou a autorização para abertura de licitação da reforma e revitalização da praça da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. O valor licitado será de R$ 411 mil, sendo R$ 222 mil de repasses do Governo Federal e R$ 188 mil de contrapartida do Município.

A obra será realizada a partir da destinação de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Nishimori (PR). Recentemente, o deputado esteve em Sabáudia e anunciou a entrega da emenda para a população e destacou a sua alegria em poder contribuir com o desenvolvimento da cidade.

“Já trouxemos mais de R$ 3 milhões em emendas para Sabáudia, pois acreditamos muito nesse lugar” afirmou Nishimori.

O prefeito se mostrou bastante satisfeito em poder atender mais uma demanda de grande relevância para Sabáudia. “Agradeço o empenho de toda nossa equipe, e ao nosso Deputado Federal Luiz Nishimori pela destinação da emenda parlamentar” disse Hugo.

A licitação será realizada no dia 19 de dezembro.