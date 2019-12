Homem morre após acidente na PR-445

Um homem morreu após se envolver em um acidente na madrugada desta terça-feira (3) na PR-445. O carro que ele dirigia bateu de frente com um ônibus de turismo no km 59 da rodovia, entre Londrina e o distrito de Irerê.

O motorista, que ainda não foi identificado, ficou preso entre as ferragens, apresentava múltiplas fraturas, e morreu no local.

Segundo os Bombeiros, dentro do ônibus alguns passageiros sofreram ferimentos leves. Na manhã de hoje, ainda havia muitas peças do carro e do ônibus espalhadas no local do acidente, tanto na pista, quanto no acostamento.

Conforme os Bombeiros, o motorista dirigia uma Saveiro com placas de Londrina. Não foram encontrados documentos com ele e nem no interior do veículo. Ele deve ter mais ou menos 25 anos e foi encaminhada do IML de Londrina.



A Polícia Rodoviária Estadual, PRE, registrou a ocorrência e apura as causas da batida.