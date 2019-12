Homem atira acidentalmente no próprio órgão genital no Paraná

Um homem é suspeito de atirar acidentalmente em seu próprio órgão genital. O caso inusitado aconteceu em Santo Antonio da Platina, que fica a 158 km de Londrina, no norte do Paraná, no final de semana.

A Polícia Militar (PM) divulgou o caso na segunda-feira (2). Conforme a PM, ele teria tentado abandonar uma arma que carregava na cintura, e aconteceu o incidente.

Ainda de acordo com a polícia, uma denúncia informou que um foragido da cadeia pública estaria na Rua Dário Vilela Bitencourt. Quando a viatura estava no endereço, aconteceu um disparo.

A PM encontrou um homem ferido, ele foi socorrido pelos Bombeiros e lavado para o Pronto Socorro da cidade. A equipe médica constatou ferimentos de raspão na virilha e no órgão genital do homem, que foram provocados por disparo de arma de fogo.

De acordo com a PM, após receber atendimento médico, o homem teria confessado que o disparo partiu de sua própria arma. O revólver disparou acidentalmente quando ele tentava jogar a arma em um terreno.