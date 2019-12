Travesti é presa suspeita de abusar de adolescente autista que estava a caminho da escola

Uma travesti foi presa, na segunda-feira (2), suspeita de abusar sexualmente de três adolescentes. O crime teria acontecido no entorno de uma mesma escola de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba.

A mãe de uma das vítima, um adolescente autista, denunciou o caso para a polícia, e contou que seu filho de 17 anos foi abordado e sofreu abuso dentro de um carro.

Segundo a polícia, esse último caso aconteceu há cerca de um mês e meio e uma fotografia do carro ajudou na identificação. Conforme as investigações, no dia do crime, o adolescente perdeu o transporte do município. Ele, então, decidiu ir a pé para escola. Durante o trajeto,o jovem foi abordado pela suspeita que ofereceu uma carona. No meio do caminho, essa travesti resolveu praticar sexo oral com o garoto antes de levá-lo para a escola.

Assustado com a situação, o menino contou para a mãe o que havia acontecido. Imediatamente, o registro foi feito na Polícia Civil.

Presa preventivamente, a suspeita nega o crime. Segundo a investigada, ela estaria sofrendo represália por ser mãe de santo e ter um terreiro na cidade. Além de mãe de santo, ela é dona de um salão de beleza em Curitiba.

Há suspeita de que ela tenha cometido abusos contra outros dois adolescentes, de 15 e 16 anos. A Delegacia de Quatro Barras segue investigando o caso.