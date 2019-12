Motorista é preso em flagrante por embriaguez após confusão no trânsito

Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante na manhã de segunda-feira (2), após dirigir causando transtornos a motoristas e pedestres no centro de Grandes Rios.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência várias pessoas ligaram anonimamente para o COPOM informando que um veiculo GM /Astra prata, com placas de Reserva/PR estava sendo conduzido por uma pessoa embriagada.

Diante do exposto a equipe fez patrulhamento e localizou o veículo, que além do motorista encontra-se também um passageiro, e ambos visivelmente embriagados. No veículo havia latas de cerveja. O passageiro foi liberado no local por não ter nada de ilícito em seu desfavor.

Foi oferecido ao condutor o teste do Etilometro, o qual constatou 0,93 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Foi dado voz de prisão ao motorista que foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran de Grandes Rios. .