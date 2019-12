Polícia Militar prende suspeito de tráfico drogas em Faxinal

A Polícia Militar de Faxinal prendeu na tarde de ontem (2), por volta das 13 horas, um homem suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento no Jardim Santa Helena.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito caminhava pela rua com um capacete na mão e quando avistou a guarnição aumentou a velocidade dos passos. Ele foi abordado e em busca pessoal localizado dois invólucros de maconha pesando 7 gramas.

O celular do rapaz também mostrava na tela de bloqueio uma foto dele ostentando um tablete de maconha de aproximadamente 500 gramas. Diante do fato, a PM se deslocou até a casa do rapaz.

Na residência do detido com a chegada dos policiais um homem saiu correndo pelos fundos e fugiu pulando o muro. Em busca domiciliar foi encontrado mais 7 gramas de maconha e documentos em nome de terceiros.

Suspeito, droga, celular e documentos apreendidos foram entregues à 53ª Delegacia Regional de Polícia para as medidas cabíveis.