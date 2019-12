Prefeitos do Vale do Ivaí discutem ações com secretário de Saúde

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve com os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), nesta segunda-feira (2). Demandas regionais foram debatidas e o pacote de investimentos que serão autorizados na próxima semana, chegando a R$ 90 milhões, para cerca de 200 municípios, também estiveram na pauta. Antes, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, atendeu a comitiva, no Palácio Iguaçu.“Recebemos hoje os prefeitos da nossa região para falarmos um pouco sobre o pacote de investimentos do dia 11, quando vamos disponibilizar vários recursos e que vão ajudar em muitos os municípios. Estamos, com isso, atendendo a determinação do governador, que é fazer uma saúde regionalizada, possibilitando que o interior tenha incremento em serviços para melhorar a vida dos cidadãos”, disse Beto Preto.O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, destacou a importância da reunião para que o governo pudesse ainda apresentar um panorama de ações regionalizadas e os próximos investimentos. “Temos hoje um secretário de Saúde que é médico e foi prefeito. E ele está atuando para melhorar a saúde, isso é indiscutível. E quando temos mais investimentos para os municípios do interior, isso certamente reflete em bons serviços para uma importante parcela da população paranaense”.A reforma no posto de saúde em Mauá da Serra foi uma das demandas apresentadas pelo prefeito. Segundo ele, o projeto já foi encaminhado e agora a liberação deve acontecer. “Saúde é o que mais a gente necessita. E a gente apresentou o projeto para a Sesa, e estamos aguardando a liberação do recursos, porque é uma obra muito esperada pela população de Mauá da Serra”, enfatizou o prefeito Hermes Wicthoff.