Preso por participação em sequestro de Cambira é identificado

A polícia civil de Apucarana divulgou a identidade do rapaz preso na manhã desta segunda-feira (02), suspeito de ter participação no sequestro da família de um gerente de banco, em Cambira.

Gabriel Jorda Ferreira Cândido, de 19 anos, foi detido em Cambira pela polícia militar e levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. O delegado Felipe Ribeiro Rodrigues é o responsável pelo caso. Além da prisão deste suspeito, outro envolvido no crime acabou morto em confronto com a polícia, em Mandaguari.



A família foi sequestrada pelos ladrões e seria liberada após o gerente do banco entregar dinheiro aos criminosos. A polícia segue trabalhando na expetativa de mais prisões de possíveis envolvidos no caso.