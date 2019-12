São João do Ivaí divulga programação da festa de 55 anos

A prefeitura de São João do Ivaí anunciou a programação da festa em comemoração aos 55 anos do município, que acontecerá nos próximos dias 20, 21 e 22 de dezembro. Este ano, o poder público decidiu, após muitos pedidos da população, celebrar a data na semana do aniversário, que é 20 de dezembro.

A festa será no Estádio Municipal, pois o Parque de Exposições ainda não foi concluído e a prefeitura aguarda o recurso do Governo Federal para iniciar a segunda etapa de investimentos no local. A abertura será no dia do aniversário, com show da dupla Conrado e Aleksandro.



Haverá barracas de bebidas, comidas e parque de diversões todas as noites. No sábado, dia 21, haverá show com a dupla João Neto e Frederico. No domingo, dia 22, o encerramento da programação será com show da dupla Júlia e Rafaela. A festa será aberta para o público, mas a prefeitura pretende pedir apenas em um dia da programação a doação de 1 kg de alimento. A informação, entretanto, ainda será confirmada.

O prefeito Fábio Hidek Miura disse que esta será a maior festa que o município já promoveu, porém, tudo está sendo feito com total responsabilidade com o dinheiro público e com a ajuda de patrocinadores. “Ficamos o ano passado sem festa, pois entendemos que havia outras prioridades para investirmos. Ficamos um ano economizando para celebrar os 55 anos e esta festa será grandiosa, pois conseguimos o patrocínio de grandes empresas”, destacou.

Ainda, de acordo com Hidek, a festa também será uma grande oportunidade para fomentar o comércio local, além de garantir a diversão de todos no final de ano. “Deste de quando assumimos o município, procuramos oferecer festa de qualidade para a população, oportunizando que todos tivessem acesso a shows de artistas renomados. Esta festa será na semana que antecede o natal, criando um ambiente mais agitado na cidade, atraindo muitas pessoas para comprar aqui”, assinala o prefeito.

Desde 2013, quando Hidek e Carla Emerenciano assumiram a prefeitura, São João do Ivaí já comemorou aniversário com grandes nomes, como Teodoro e Sampaio, Juliano César, Felipe e Falcão, João Bosco e Vinícius, Márcia Mara e Rodrigo Vecchi.

A festa em comemoração aos 55 anos de emancipação política administrativa de São João do Ivaí, no ano de 2019, conta com o patrocínio da Copel, Sanepar e Telefonia Vivo.