Prefeito Hugo Manueira assina convênio para pavimentação de estrada rural em Sabáudia

Na quinta-feira (28) o prefeito de Sabáudia, Edson Hugo Manueira, esteve em Curitiba para assinar o convênio de execução da pavimentação de estrada rural com pedra irregular em 2,5 km da Estrada da Castanha, popularmente conhecida como estrada do Belançon, e também um trecho de 1km da estrada da Olaria, sentido à Granja Sanguino.



A obra terá o valor total de R$1,045 milhão, sendo R$ 835 mil conquistados através do convênio firmando entre o governo do Estado e o Município, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB) e contrapartida de R$ 210 mil provenientes de recursos próprios.

O prefeito Hugo declarou que a solicitação visa atender os produtores e a comunidade rural, reduzindo cursos do frete para os agricultores e facilitando a retirada da produção agrícola das propriedades. Ele destaca que a pavimentação das estradas rurais também melhora a vida do agricultor rural que precisa usar as estradas para serviços de saúde, educação e lazer.

“Já realizamos a pavimentação da estrada João Molinari e agora iremos realizar essas duas estradas que são muito utilizadas pela população. Com isso queremos melhorar o tráfego das principais estradas do Município”. Hugo fez questão de agradecer ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, ao Secretário da SEAB, Norberto Ortigara e ao deputado Tiago Amaral pelo atendimento e investimento no município.

Em uma declaração em sua página pessoal no Facebook, Norberto comemorou a liberação do recurso e escreveu: “A obra vai beneficiar os produtores locais com a movimentação da produção agrícola e animal. Eles vão ganhar mais agilidade ao levar os produtos para o mercado”.