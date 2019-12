Divulgado ensalamento do concurso público de Jandaia do Sul

Nesta segunda-feira (02) a Prefeitura de Jandaia do Sul e a FAUEL divulgaram o ensalamento, locais e horário das provas do Concurso Público e do Teste Seletivo. Os candidatos podem consultar através do site da FAUEL (www.fauel.org.br), fundação que organiza o concurso.

Devido ao grande número de inscritos, foi necessária a divisão da aplicação das provas objetivas dos cargos e empregos em dois períodos (Manhã e Tarde) de modo que fossem acomodados todos os candidatos nos colégios e faculdades disponíveis no Município de Jandaia do Sul. A prova objetiva será aplicada no dia 8 de dezembro. No período da manhã os portões serão fechados às 08h15 (horário de Brasília) e no período da tarde às 13h45. A duração da prova será de 03h00.

O concurso e processo seletivo garantem 125 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior.



Os locais das provas:



Fafijan – “Faculdade de Jandaia do Sul” – ENDEREÇO: Rua Dr João Maximiano, 426. Centro. Jandaia do Sul – PR, 86900-000.



Colégio Estadual “Rui Barbosa” Ensino fundamental e médio – Rua Rui Clementino Schiavon Puppi, 1125. Jandaia do Sul – PR, 86900-000.



Colégio Estadual Jandaia do Sul - Rua Professor Wilson Veroni, 211 – Centro. Jandaia do Sul – PR, 86900-000.



O candidato deverá comparecer ao local com documento de identificação com foto, Caneta esferográfica (de tinta azul ou preta). É de responsabilidade do candidato, conferir com antecedência o local e horário da prova.