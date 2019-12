SRP revela a grade de shows da ExpoLondrina 2020

A 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina -28ª Internacional - já está com sua grade de shows definida. A ExpoLondrina 2020 será realizada de 9 a 19 de abril e traz na programação grandes nomes do sertanejo como Maiara e Maraísa, Marília Mendonça e Gusttavo Lima e outros ritmos, como o pagodeiro Thiaguinho e abre também espaço para encenação da Paixão de Cristo com a orquestra da UEL.



A antecipação da divulgação é para facilitar ainda mais o planejamento dos visitantes, conforme observa o presidente da Sociedade Rural do Paraná Antônio de Oliveira Sampaio – entidade organizadora desta que é a principal feira agropecuária do Estado e o maior evento realizado na região. “Em 2020, a ExpoLondrina completará 60 anos. Queremos toda a comunidade participando desse momento conosco”, disse Sampaio.

Os ingressos começarão a ser vendidos em janeiro. A data exata e locais serão divulgados em breve (grade de shows abaixo).



Uma grande novidade da 60ª edição da Expô será a realização do teatro Paixão de Cristo, marcado para a Sexta-Feira Santa (10 de abril).

O espetáculo “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus” será encenado pelo grupo de Teatro da Paz, que todo ano apresenta a Paixão na Vila Portuguesa. Em 2020, a encenação poderá ser vista dentro da 60ª ExpoLondrina, na arena de shows e rodeio, gratuitamente. O visitante só paga para entrar na exposição.



Também serão realizados na exposição de 2020 mais cinco concursos: o de Redação, de Sonetos, de Fotografias, Fotografia no Parque (durante a expo), História em Quadrinhos (HQ) e também exposições artísticas e históricas, um resgate dos 60 anos de ExpoLondrina. As regras de participação dos concursos serão divulgadas no início de 2020.



Confira abaixo a agenda já fechada dos shows:





09/04 – 22h - Marília Mendonça



10/04 – 18h - Teatro Paixão de Cristo com Orquestra da UEL



11/04 - 22h - Lauana Prado



23h45 Maiara e Maraisa



12/04 - 20h - Thiaguinho



13/04 - 22h - Gusttavo Lima



14/04 - 22h - Dennis DJ



15/04 - 22h - Henrique e Diego



23h45 João Bosco e Vinícius





16/04 - 22h - Zé Neto e Cristiano