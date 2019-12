Prefeitos da Amuvi levam pauta de reivindicações ao governador Ratinho Junior

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu na manhã desta segunda-feira (2), no Palácio do Iguaçu, uma comissão de prefeitos, presidentes de associações comerciais e autoridades políticas do Vale do Ivaí. A comissão entregou ao governador, um oficio assinado por todos os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale de Ivaí (Amuvi) e um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas que reivindica a construção de uma ponte na divisa entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios.

Durante a reunião, os prefeitos também apresentaram ao governador e aos secretários Beto Preto (Saúde) e Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) demanda por geração de emprego, melhorias no atendimento de saúde, e principalmente na ampliação dos consórcios existentes na região, um em Ivaiporã e outro em Apucarana.



Conforme o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, a distância entre as cidades é de apenas 21 quilômetros por estrada de chão. Pela rodovia asfaltada passando pela ponte do Porto Ubá, a distância entre os municípios aumenta para 75 quilômetros.

O prefeito relata que o governador recebeu muito bem a comitiva, e encaminhou a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) para que seja executado o projeto estrutural. Ele também agradece a recepção do governador e secretários, e apoio de todos os prefeitos da Amuvi. “A reunião foi sensacional, o governador gostou e acatou o nosso pedido, principalmente pelo apoio de todos os prefeitos e da população na reivindicação”, destaca Furlan.

Mauro Merigue presidente da associação comercial e do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã (Codesi) que foi a entidade que teve a iniciativa para a reivindicação de construção da ponte também ficou satisfeito com a reunião com o governador.

“Graças a Deus bastante gente, com participação de pelo menos uns 15 prefeitos da Amuvi. O governador foi muito receptivo e a reunião clareou bastante as ideias. Eu tive, uma conversa informal com o governador após a reunião e pedi prioridade para o projeto da ponte, e ele garantiu que vai fazer a ponte”, enfatiza Merigue.





O presidente do Codesi, também agradece a Amuvi e os deputados que apoiam a iniciativa. “A Amuvi estava quase em peso lá, agradecemos muito o apoio, e as outras associações comerciais que marcaram presença na reunião. Além é claro, de toda a população que sabe o quanto é importante a construção da ponte para o desenvolvimento da região”.