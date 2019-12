Entulhos serão recolhidos até o dia 15 de dezembro em São João do Ivaí

Os departamentos de Meio Ambiente e Limpeza Pública da prefeitura de São João do Ivaí informam a população que o recolhimento de resíduos, como: entulhos, galhos de árvores, restos de construção, móveis em desuso, dentre outros, só ocorrerá até o dia 15 de dezembro, pois os servidores do setor entrarão em férias coletivas.

Os responsáveis pedem a colaboração da população, pois o serviço será paralisado por 30 dias, ou seja, voltará ao normal apenas no dia 15 de janeiro de 2020. “É importante que todos colaborem e aproveitem para realizar a limpeza de quintais e eliminar os entulhos de construção nas próximas duas semanas. Deixem o desejo amontoado em frente ao domicílio para que a equipe veja com facilidade e realize o recolhimento”, orienta a secretária do departamento de Meio Ambiente, Patrícia Fernandes.

Quem desrespeitar o que está sendo estabelecido, passará o período de festas do final do ano com dejetos em frente das casas, prejudicando o visual da cidade e o trânsito nas ruas. Vale destacar que o serviço de coleta de lixo orgânico e reciclável será realizado normalmente. Em caso de dúvidas, ligue na prefeitura (43) 3477-1122, ramal 221.