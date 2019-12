Várias ruas de São João do Ivaí serão recapeadas ainda este ano

A prefeitura de São João do Ivaí abriu licitação para contratação de empresa que fará obras de recape asfáltico ainda este ano na cidade. O projeto com aproximadamente 4.220 m² de pavimentação com CBUQ será executado com recursos disponibilizados pelo Governo Federal, na ordem de R$ 307.000,00.

O departamento de Engenharia da prefeitura divulgou os trechos que receberão melhorias: rua José Alves Costa (no trecho entre a rua União da Vitória e Avenida Natael Emerenciano Junior), Avenida Curitiba (no trecho do cemitério até a entrada da AFUM); rua Meron Euko (trecho entre as ruas 20 dezembro e Pepino João Batista), rua Miguel Candido Couto (trecho entre as ruas Paraná e José Alves Costa); rua Geraldo Coutinho de Castro (entre a rua Antonina Vilas Boas e a Avenida São João); rua Augusto Coutinho de Castro (trecho entre as ruas Pepino João Batista e João Francisco de Quirino e rua Nilo Peçanha (trecho entre a Pedro Bezerra Guedes e General Carneiro).

O prefeito Fábio Hidek Miura destaca que os investimentos não vão parar por aí, já que outros convênios estão para ser liberados pelos governos. “Vamos realizar mais uma etapa do programa Ruas da Comunidades com recape asfáltico pavimentação com pedras irregulares e CBUQ. As obras beneficiarão tanto a cidade quanto os distritos”, assinala o prefeito.