Pai e trigêmeos morrem afogados no Rio Paraná

Uma tragédia aconteceu no Rio Paraná, em um local conhecido como Praia do Sol, em Mundo Novo. Marcos Roberto de Campos, 47 anos, e seus filhos trigêmeos, sendo duas meninas e um menino de 13 anos, morreram afogados.

Segundo a polícia, eles haviam desaparecido nas águas na tarde de sábado (30). O pai chegou ao local com quatro filhos, sendo os trigêmeos e um outro menino, de 14 anos. Eles entraram no rio e nadavam próximo ao Porto Izabel, quando se afogaram em uma área considerada perigosa.

O menino mais velho foi resgatado por uma embarcação, enquanto os outros não conseguiram se salvar. Marcos era morador de Guaíra, cidade que fica na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas no sábado, mas o corpo de Marcos só foi encontrado no domingo, quando começou a boiar. A terceira adolescente ainda não foi encontrada pelos bombeiros.

Os trigêmeos, duas meninas e um menino, moravam em Alto Piquiri com a família. Os dois corpos localizados pelos bombeiros foram velados no Centro de Convivência dos Idosos e sepultados no cemitério municipal.



Em homenagem às vítimas, o colégio estadual Manoel Bandeira, onde os irmãos estudavam, suspendeu as aulas nesta segunda-feira, e o prefeito decretou luto oficial de três dias.