Tia e sobrinha são conduzidas a delegacia após denúncia de perturbação de sossego

Uma mulher foi detida na madrugada de ontem (1), por volta das 2 horas, por perturbação da tranquilidade e conduzia a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A sobrinha dela de 15 anos, também foi apreendida por desacato. O caso foi registrado na Rua Agripina Maria Pedro, Vila Santa Terezinha, em Ivaiporã.



Conforme o boletim de ocorrências, a vizinha havia denunciado que a mulher estava com o som alto desde as 17 horas do dia anterior, inclusive, havia solicitado que ela diminuísse o volume, o que num primeiro momento foi acatado. No entanto, às 22 horas a mulher aumentou o volume novamente e não houve mais acordo.

No local, os policiais encontraram a infratora muito alterada e com sinais de embriaguez, sendo encaminhada a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para confecção do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ela se recusou a assinar, sendo encaminhada à Delegacia de Policia Civil.

Ainda durante a confecção do TCO,a adolescente sobrinha da atuada, estava do lado de fora da companhia, e disse a sua tia “esses policiais daí são tudo vagabundo”, na presença de vários policiais. Diante dos fatos foi dado voz de apreensão e também encaminhada à delegacia, através do Conselho Tutelar.