Motociclista que morreu após acidente na BR-376 é identificado 

O motociclista de 30 anos que morreu na tarde de domingo (1) após um acidente na BR-376, no Km 277, próximo do distrito de São José, no município de Marilândia do Sul, foi identificado. Trata-se de Luciano Rodrigues.

Segundo testemunhas, Luciano estava sozinho na motocicleta CB 300 cilindradas e trafegava no sentido Marilândia do Sul, quando sofreu uma queda.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) esteve no local e registrou a ocorrência. Conforme a PRF, o motociclista residia em Marilândia do Sul e não era habilitado.

Como o capacete estava fora da cabeça a alguns metros no momento da chegada da equipe, acredita-se que o equipamento de segurança não estava devidamente aprisionado

O motivo do acidente que ocasionou a perda do controle da direção e consequentemente a queda, ainda não está devidamente esclarecido.

A PRF encaminhou as informações à Delegacia da Polícia Civil de Marilândia do Sul.

A notícia da morte de Luciano gerou grande comoção na cidade. Ele era muito conhecido em Marilândia do Sul.