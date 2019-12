Mulher suspeita de maltratar filho com deficiência é presa pela PM

Uma mulher moradora na cidade de Lidianópolis foi conduzida pela Polícia Militar (PM) para a 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã na noite de ontem (1) depois de agredir o filho adolescente com deficiência.

Conforme o boletim de ocorrência da 6ª Companhia Independente da Policia Militar (6ª CIPM), a equipe de serviço foi acionada pelo Conselho Tutelar que informou receber várias denúncias dando conta de que a mãe batia no filho de 17 anos, que é pessoa com deficiência, e ontem junto ao namorado teria agredido o filho com socos.



Sendo apartada por populares, a mãe se evadiu e o menor foi entregue ao Conselho Tutelar. Diante dos fatos, a equipe realizou diligencias e encontrou a mulher que chegava na casa dela. Segundo a PM, a autora se encontrava com sinais claros de embriaguez.