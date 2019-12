Motorista que matou idoso em atropelamento no sábado e fugiu é preso

O motorista João Maria de Jesus Ferreira, 56 anos foi preso no domingo (1) pela Polícia Civil, após fugir de um atropelamento na noite anterior que provocou a morte do idoso Francisco Pereira, 76 anos, na Rua Dos Dominicanos, no centro de Faxinal.

Segundo informações da Polícia Civil, na delegacia durante interrogatório, o detido que está com a Carteira Nacional de Trânsito suspensa, confessou que atropelou a vítima e havia ingerido bebida alcoólica.

O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio da delegacia, onde passará por perícia.