Comitiva entrega pedido para nova ponte

Uma comissão de prefeitos, presidentes de associações comerciais e autoridades políticas do Vale do Ivaí entrega amanhã para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, em encontro no Palácio do Iguaçu, um ofício assinado por todos os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale de Ivaí (Amuvi) e um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas que reivindica a construção de uma ponte na divisa entre os municípios de Jardim Alegre e Grandes Rios.



A distância entre as cidades, que é de apenas 21 quilômetros por estrada de chão no trecho onde se reivindica a ponte, aumenta para 75 km no trecho asfaltado passando pela ponte do distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis. A construção também encurtaria as distâncias com Ivaiporã que é cidade polo administrativa e concentra sedes regionais do Governo do Estado e alguns órgãos do Governo Federal.

Mauro Merigue presidente da associação comercial e do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã (Codesi) relata que a movimentação de coleta de assinaturas contou com grande apoio da população. Para Merigue, a construção da ponte já está atrasada há mais de 20 anos.

“Teve uma época lá atrás que a ponte estava projetada e era só fazer. Mas, infelizmente trocou governo e não se tomou providências para que isso acontecesse. Não andou porque não houve interesse, nem apoio dos políticos da época. Então o conselho começou a conversar com lideranças políticas, dentre elas, o ex-prefeito Carlos Gil, com os prefeitos de Ivaiporã e Jardim Alegre e Grandes Rios, que abraçaram a ideia e hoje temos o apoio de todos os prefeitos da Amuvi”, comenta.

O prefeito José Roberto Furlan, de Jardim Alegre, destaca a força regional da reivindicação. “É uma obra entre Jardim Alegre e Grandes Rios, mas que tem o apoio da população e da Amuvi. Todos os prefeitos assinaram o ofício apoiando e vamos estar conversando com o governador. Estou otimista e tenho confiança que o nosso governador, que já está mostrando que é municipalista, vai acatar esse projeto para ajudar desenvolver o Vale do Ivaí”.

Iniciada há pouco mais de 30 dias, a reivindicação do Codesi, que conta com o apoio das associações comerciais, e prefeituras recebe amplo apoio da população dos mais variados segmentos, agricultores, comerciantes, prestadores de serviços, estudantes, profissionais liberais, dentre outros.

Lourival Góes, presidente do Sindicato Patronal, de Ivaiporã foi um dos cidadãos que assinou a reivindicação. “Isso se chama desenvolvimento tanto para a agricultura, como para o comércio. É o caminho que aguardamos há muito tempo", comenta.

Para o empresário Vinicius Portelinha, a construção da ponte traz também qualidade de vida para as pessoas da região. “Diminuindo distâncias, as pessoas tem mais facilidade para acessar saúde e educação, por exemplo. Além disso, tem o fomento do comércio que passa a girar mais, as pessoas vão circular mais entre essas cidades”.

Joel Feliciano Silva, motorista de uma transportadora de Londrina diz que além de agilidade, a ponte traz também economia. Ele relata que faz entrega por toda a região pelo menos uma vez por semana. “Se isso realmente acontecer vai facilitar bastante. Por mês vou rodar uns quatrocentos quilômetros a menos”, calcula Silva.