Gestante perde dois dentes após ser espancada pelo marido em Londrina 

Uma mulher que está grávida de sete meses, perdeu dois dentes após ser espancada pelo marido durante a noite de sábado (30) em Londrina, norte do Paraná. Ela também foi agredida na barriga.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe da vítima e sogra do suspeito, também foi agredida por ele. A briga aconteceu na Rua Ermiro Barbosa Lemes, na zona norte da cidade.

A vítima contou que após uma discussão entre o marido e sua mãe, as duas foram agredidas. A gestante foi atingida por socos na barriga e no rosto. Ela perdeu dois dentes, por causa da força usada nas agressões.

Os socorristas do Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, socorreram a mulher, que não sentia os movimentos do bebê, mas foi examinada e os sinais vitais da criança estavam preservados. Ela foi encaminhada à Maternidade Municipal para avaliação e depois levada até o Hospital Universitário, onde foi constatado uma fratura em sua mandíbula. A mãe dela também foi levada ao HU.

A PM informou que o homem tem passagens pela polícia e conseguiu fugir antes da chegada da equipe.