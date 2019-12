Rotam prende suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) informou, que prendeu na madrugada de ontem (30), um homem suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã, em um casa na Rua Rio Negro, Vila Monte Castelo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o caso ocorreu por volta das 1h30, após a equipe da Rotam flagrar uma usuária saindo da casa com várias denuncias, suspeita de vender e ser ponto de consumo de drogas. A mulher que portava quatro pedras de crack confirmou que havia comprado o entorpecente no local, pelo valor de R$ 40,00.

Diante do flagrante, os policiais entraram na residência, e ouve um corre. No local, três rapazes na sala e um na cozinha fazendo o uso de crack. Ainda na residência, o proprietário, que está doente e se encontra acamado, tio do suspeito de comercializar as drogas, disse não que não sabia nada respeito e autorizou a equipe a realizar buscas pelo local.

No quarto do sobrinho, os policiais encontraram duas balanças de precisão, três cartões de memória, dois chips Tim e uma identidade de terceiro. Segundo a PM, objetos comumente deixados por usuários como forma de garantia na compra de drogas.

O sobrinho não soube informar a procedência e nem a quem pertencia, sendo então os objetos apreendidos. Em busca pessoal foi localizado no bolso dele a quantia de R$ 100,00 e 1 celular marca Samsung. Os demais indivíduos que estavam no local no momento da abordagem, afirmaram que que haviam consumido crack no interior da residência.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos e conduzidos até a 54ª Delegacia Regional de Polícia para procedimentos cabíveis.