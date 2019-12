Prefeitura entrega revitalização da Praça dos Cinco Conjuntos

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, acompanhado do vice-prefeito, Galdério, secretário de Planejamento, Vinicius Theodorovicz Costa e vereadores, entregaram ontem (30). a revitalização da Praça José Estanislau Bordignon, entre os conjuntos Juscelino Kubitschek (JK) e Jardim Nutrimil.

A praça possui área total de 2.811 metros quadrados e recebeu, academia da terceira idade, parquinho infantil, pista de caminhada em paver, bancos, arborização e nova iluminação. A quadra de futebol de areia recebeu alambrado e a de vôlei melhorias.

Segundo Gallo, os investimentos de recursos são de emenda parlamentar do deputado Wilmar Reichembach com parceria dos governos municipal e estadual, aproximadamente R$ 200 mil, entre reforma e parquinho.



O prefeito ainda ressaltou a importância da revitalização da praça e os benefícios que ela proporcionará para as crianças e pais, que poderão fazer sua caminhada e exercícios na academia da terceira idade. Gallo também fez um balanço de todas as obras executadas e entregues para a população.

“Reformamos a praça do centro da cidade, onde era uma escuridão, com usuários de droga e mato tomando conta. Hoje, a família tomou conta da praça, com as famílias e crianças brincando no parquinho, no meu campinho ou no pergolado. É muito bom resgatar essa cultura da família”, comenta Gallo.



“Como é bom e quanto nos alegra fazer parte dessa administração, juntamente com os nove vereadores. Quando chega um projeto de Lei na Câmara, prontamente nos reunimos e aceleramos o processo, porque sabemos que em breve vai chegar uma nova obra para Faxinal, como essa que estamos reinaugurando hoje. Esse é um time de onze, e quem tem a ganhar é nossa população faxinalense”, disse o presidente da Câmara Municipal, Paulinho Portela.



“Tudo foi pensado com carinho, desde a correção do terreno, grama, construção da pista de caminhada, alambrado, arborização, troca de iluminarias e construção do parquinho que foi comprado com recursos próprios. Hoje Faxinal é um canteiro de obras, com obras nos quatro cantos da cidade. Este é mais um espaço de convivência das famílias”, frisou Vinicius Theodorovicz Costa, secretário de Planejamento.



Além da revitalização da praça, que beneficiará também os moradores dos conjuntos, João Vieira, Padre João Carlos e Francisco Fink, a prefeitura já iniciou a construção de uma quadra poliesportiva coberta na Vila Nova/Vila Velha e outra no conjunto Nossa Senhora de Fátima, além de já estar reformando o Ginásio de Esportes Manécão e a quadra da escola Tancredo Neves.



PRAÇA



O evento foi acompanhado pelos familiares de José Estanislau Bordignon, funcionário público municipal, criador da Bandeira do Município e que prestou relevantes serviços na área da Arquitetura municipal por mais de 30.



Também participaram da reinauguração, Marcos Bueno, representando o deputado Wilmar Reichembach; Primeira-dama, Magda Cantagallo (Assistência Social); Marcela Carvalho Rodrigues (Saúde); Eliane Felício de Souza Tonin (Educação); Oliveira Machado Oliveira (Meio Ambiente); Reginaldo da Cruz (Agricultura); Adircio Cantagallo (Serviços Urbanos); Vinicius Theodorovicz Costa (Planejamento) e vereadores, Ivone Rodrigues Oliveira; Maria Damaresk Zella; Marcelo Fabiano dos Santos, o Katarino; José de Oliveira, o Neno Gas; Éd Willian Moreira dos Santos; Devaldir Soares da Silva, o Dival; Vanderley Fagundes Jacome, o Delei e Paulinho Portela, presidente da Câmara.