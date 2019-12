Mulher vai trabalhar e tem casa furtada em Jardim Alegre

Uma mulher foi vítima de furto anteontem (28), na cidade de Jardim Alegre. De acordo do o boletim de ocorrência, ela se ausentou da residência por volta das 13 horas para trabalhar e ao retornar às 23 horas se deparou com as janelas da casa abertas, porém, sem sinais de arrombamento.

Ao entrar na residência constatou que havia sido furtado um televisor 42 polegadas e R$ 100,00 em dinheiro que estava em uma carteira. A equipe realizou buscas pelas imediações e não logrou êxito em localizar os objetos ou tampouco os suspeitos.