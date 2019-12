6ª CIPM registra quatro acidentes de trânsito e um incêndio de carro na região

A Polícia Militar registrou ontem (29) na região quatro acidentes de trânsito, dois na cidade de Ivaiporã, um em Lunardelli e um na cidade de Faxinal, que também teve a ocorrência de incêndio em Corsa que se encontrava abandonado.

Em Ivaiporã, uma colisão entre dois veículos VW Gol um branco e outro vermelho na Av. Osvaldo Cruz esquina com Av. Aparício Cardoso Bitencourt deixou a motorista de um dos veículos com ferimentos leves, ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para o hospital.

Na av. Souza Naves, um VW Santana colidiu com um Fiat Uno que vinha pela Rua Rolândia e cruzou a preferência. O condutor do Fiat Uno se evadiu do local.



No município de Lunardelli, na Rodovia PR 082 houve colisão entre uma Brasília azul e um caminhão Scania 440-R. Segundo o motorista da Scania, o condutor da Brasília teria “comido” a faixa contrária da pista resultando a colisão, e teria concordado em pagar os estragos. No entanto, quando foi acionar a polícia, o motorista do carro se evadiu. A Brasília que estava com os impostos atrasados foi apreendida.





Na Rua 14 de dezembro em Faxinal, o motorista de um GM Monza se evadiu do local deixando o veículo após colidir com um muro de uma residência. O carro não tinha queixa de furto ou roubo, somente débitos junto ao Detran. O carro foi recolhido para o pátio do Destacamento da Polícia Militar.



Ainda em Faxinal, a guarnição foi acionada via COPOM para atender incêndio em um veiculo Corsa prata que estava abandonado na Av. Brasil. No local, a equipe consultou o sistema e verificou que o carro não possuía alerta de furto ou roubo. O veículo foi encaminhado para o DPM.