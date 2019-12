Jardim Alegre recebe recursos para pavimentação asfáltica

Foi autorizado nesta semana o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 98.340,00 da emenda do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania) que tem o valor total de R$ 250 mil para a pavimentação asfáltica do município de Jardim Alegre. O valor foi investido na pavimentação de diversas ruas da cidade.

Segundo o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan, este valor chega em um momento importante para melhorar a infraestrutura da cidade.

“Este recurso chegou num momento fundamental. Com esta emenda do deputado Rubens Bueno realizamos um recape em vias importantes da nossa cidade. Tenho que destacar que o excelente trabalho realizado pelo deputado Rubens Bueno em Brasília, pois tem sido fundamental para estas e outras conquistas importantes para Jardim Alegre e região”, finalizou Furlan.