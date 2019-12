Longas filas marcaram último dia para cadastro biométrico em Ivaiporã

Eleitores que deixaram o cadastro biométrico para a última hora enfrentaram filas durante a tarde toda na 93ª Zona Eleitoral em Ivaiporã. Faltando menos de uma hora para o fim da ação, marcado para às 18 horas, alguns eleitores ainda chegavam para realizar o cadastro. Com o sol muito quente, a fila de atendimento acabou sendo formada dentro de uma tenda que ficou superlotada.

Na 93ª Zona Eleitoral que abrange os municípios de Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis e Arapuã o eleitorado previsto para a biometria era de 40.925 eleitores. Na segunda-feira (2), o Cartório Eleitoral vai divulgar o número final de eleitores cadastrados. No Paraná, até o início do mês, mais de 7 milhões de eleitores haviam feito o recadastramento biométrico.



A 93ª Zonal Eleitoral era uma das últimas cinco zonas eleitorais que encerram hoje a biometria. Também finalizaram o trabalho os cartórios eleitorais da cidade de Cruzeiro do Oeste, Medianeira, Marechal Cândido Rondon e Realeza. Com isso, o Paraná encerra ciclo que teve início em 2009, no município de Balsa Nova.