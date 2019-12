Alunos de Sabáudia recebem prêmio em concurso da Escola do DER

Com uma paródia da música Jenifer, os alunos e alunas do quinto ano A da Escola Municipal Professor Domoacir Coelho. de Sabáudia. conquistaram o terceiro lugar no Projeto Educação para o Trânsito da Escola de Trânsito do DER Londrina. A primeira colocação foi para Centenário do Sul e o 2° lugar ficou com a cidade de Londrina.

O projeto é uma iniciativa da Escola de Trânsito de Londrina, que abrange 31 municípios, onde 189 paródias foram apresentadas e 64 foram selecionadas. De acordo com a professora Ana Maria Tomali, da Escola de Trânsito, o maior objetivo do projeto é fazer com que os envolvidos aprendam, através da música, a conviverem de forma harmoniosa no trânsito.

Para a professora Regiane Moraski, também da Escola de Trânsito, a vitória da paródia do quinto ano foi mais que merecida. “É uma concorrência muito grande e os alunos e alunas conseguiram atender todos os requisitos exigidos, pois trabalharam o tema sobre o pedestre e sabiam cantar e a apresentar a música de forma extraordinária” explicou a professora.

Como forma de reconhecimento, a classe foi premiada, na quinta-feira (28) com troféu e medalhas entregues pela equipe da Escola de Trânsito e também pela policial militar, Jaqueline Soares, de Londrina. No evento, realizado na própria escola, a turma apresentou a paródia aos demais estudantes, além da fala, a música foi entoada também em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Na ocasião estavam presentes a equipe da Secretaria de Educação, Esportes e Cultura e também o filho do patrono da escola, Vagner Coelho.

A diretora da Escola Domoacir, Maria Helena Garbim demostrou todo o seu contentamento com o recebimento do prêmio. “Nossa escola participou com várias escolas do Paraná e sermos classificados em 3° lugar nos mostra o quanto estamos lutando e zelando pela aprendizagem dos nossos alunos. Parabéns à todos da equipe escolar, as famílias de nossos alunos e à Secretaria de Educação que tem nos apoiado muito. Parabéns também as nossas professoras Paula e Valéria e aos alunos que se empenharam muito” disse a diretora.

Segundo as professoras da turma, Paula Navarro e Valéria Purpur empenho não faltou para os alunos e alunas. “Desde o início a ideia era ser uma produção em conjunto, para fortalecer o trabalho em equipe. E eles impressionaram com a dedicação e esforço que desempenharam. Nós, professoras só fomos orientando” disse a professora Paula satisfeita.

Devido a turma contar com um aluno surdo, a produção foi complementada pelo trabalho da professora de LIBRAS, Valéria Purpur que orientou a turma na apresentação da Língua Brasileira de Sinais.