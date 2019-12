Segunda fase do Vestibular da UEL começa neste domingo

A segunda etapa do concurso Vestibular 2020 da UEL começa neste domingo (1º) em Londrina, Curitiba e Cascavel. No domingo serão as provas de Línguas, Literatura e Redação. Na segunda-feira (2) os vestibulandos farão as provas de Conhecimentos Específicos. Na terça-feira (3) será a prova de Habilidade Específica para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

Os estudantes deverão comparecer portando o Cartão de Inscrição e documento original (com foto). Nos dias 1 e 2 as provas começam a partir das 14 horas. No dia 3, as provas serão das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas. O Cartão Informativo pode ser impresso no endereço da COPS - www.cops.uel.br/v2/Candidato/CartaoInscricaoVestibular2Fase/Selecao/245/Fase/2/Atividade/6388.

Em Curitiba serão 380 vestibulandos que farão as provas na Faculdade Pe. João Bagozzi (Rua Caetano Marchesini, nº 952). Os 99 candidatos de Cascavel farão as provas na Fundação Assis Gurgacz - Bloco 4 (Avenida das Torres, nº 500).

Em Londrina, 6.890 estudantes farão as provas na UEL e outros 1.050, no Colégio Vicente Rijo, no Centro. A recomendação é para que os candidatos procurem chegar com pelo menos com 1h30 de antecedência.

PROVAS – Neste domingo os vestibulandos responderão 20 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa; 10 questões objetivas de Língua Estrangeira, além da redação que pode conter até quatro textos de estilos diferentes.

Na segunda-feira, serão 12 questões discursivas distribuídas entre três das disciplinas que constam do Ensino Médio - Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa/Literaturas em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Nesse caso o candidato precisa estar atento às disciplinas selecionadas pelo curso escolhido.

Já no último dia (3), das 8 às 11 horas e das 14 às 18 horas, serão as Provas de Habilidades Específicas (PHE) para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

PLANTÃO - Candidatos que estiverem sem o documento pessoal deverão providenciar uma identificação provisória gratuitamente junto à Cops. Nesse caso o Vestibulando deverá apresentar um boletim de ocorrência relatando perda, roubo ou extravio do documento. Em Londrina o plantão será no domingo, das 8h30 às 11h30, na sede da Cops, no Campus Universitário. Em Cascavel e Curitiba os candidatos deverão procurar a sala central da coordenação do Vestibular logo na abertura dos portões.