Mudas de pau-brasil e espécies nativas serão plantadas em São Pedro do Ivaí 

Cem mudas de árvores nativas como ipê, pau-brasil, peroba, jacarandá e outras seis espécies serão plantadas em ação de reflorestamento na zona rural de São Pedro do Ivaí (PR) na segunda-feira (2). A ação será realizada em região de nascentes de rios, contribuindo para sua preservação. A iniciativa é de uma empresa multinacional com sede em Maringá.

Segundo o gerente de negócios e tecnologia para a América Latina da Alltech, Bruno Souza, o planejamento da ação teve início em maio deste ano, com a adoção de processos para identificar a quantidade de papel usada nos escritórios, que apesar de já serem originados de madeira de reflorestamento, podem ainda ser utilizados de maneira ainda mais consciente. “Hoje conseguimos quantificar o uso de papel em cada setor e o equivalente em árvores e produção de CO² envolvida na produção do papel. A ideia é que cada funcionário e gestor possa agir na redução da utilização de papel. Além disso a Alltech optou por repor árvores ao meio ambiente da forma como sempre conduz suas iniciativas, que é fazendo a diferença. Nesse caso não apenas repondo mudas para produção de papel, mas indo além, plantando mudas nativas para restauração de uma nascente”, explica.

Tanto o local quanto as espécies plantadas foram selecionados com base em estudos realizados em parceria com uma empresa especialista em reflorestamento. Por meio da análise foram escolhidas árvores nativas que melhor se adaptariam à região e que já serão plantadas em tamanho grande, acelerando a sua adaptação e consequente função de proteção ao meio ambiente. A iniciativa será realizada no Brasil e também em outros países que tem indústrias da Alltech, como os Estados Unidos, China e Irlanda.

O gerente explica que a iniciativa será dividida em três pilares de ação. “No primeiro momento, vamos fazer o reflorestamento em áreas de nascente. Posteriormente, iniciaremos uma ação dentro de cada departamento, buscando entender o que pode ser feito para reduzir o consumo de papel na empresa e implementando processos para isso. O terceiro pilar será motivar funcionários e gestores a pensar nas mudanças que cada um pode adotar no cotidiano, repensando atitudes”.