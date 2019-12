Mulher é presa suspeita de esfaquear o marido em Faxinal

Uma mulher foi presa em flagrante, suspeita de esfaquear o marido durante uma briga na noite de ontem (28), em Faxinal. A vítima foi encaminhada pelo SAMU para o Hospital Municipal e devido à gravidade do ferimento transferido para a cidade de Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada, por volta das 22 horas, para atender um homem que se encontrava esfaqueado, caído em frente a uma igreja na Av. Santos Dumont. No local, enquanto era atendido pelos socorristas, ele disse que a convivente seria a autora da facada.



Os policiais seguiram então a até a casa onde ele mora, que fica nos fundos próximo a igreja, e encontrou a mulher com um ferimento no polegar da mão direita e o piso com manchas de sangue. Ela negou que tenha desferido o golpe de faca.



Um homem que estava no local relatou que chegou na residência e presenciou o casal em vias de fato, mas não viu a autora com a faca.